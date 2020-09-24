نواكشوط 7 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسوقعت موريتانيا وغينيا بيساو على اتفاقية تعاون في المجال التجاري والصناعي تحت إشراف الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والغيني عمارو سيساكو امبالو .وتنص الاتفاقية التي وقعها كل من وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية ألناها منت حمدي ولد مكناس ونظيرها الغيني أرتورو سانيا على ضرورة دعم التعاون الثنائي وتعزيزه في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة بين البلدين.// انتهى //23:16ت م0214