الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسشاركت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض " حرفة " في احتفالات اليوم الوطني ال 90 بإبراز الأعمال الحرفية التي تشتهر بها مناطق المملكة، والفلوكلور الشعبي الخاص بها .وتنوعت المعروضات التي قدمت في واجهة الرياض بين العرضة النجدية والفنون الجنوبية والحجازية، وكذلك إبراز الصناعات اليدوية كالسدو وجمع الفل ورسم الحنة، بالإضافة إلى الكليجا والأكلات الشعبية.وتسعى جمعية " حرفة " إلى الوعي بالموروث الثقافي للحرف من خلال التعريف بها ومشاركتها للمجتمع بمعلوماتها الإثرائية.// انتهى //23:22ت م0216