اليوم الوطني / جمعية " حرفة " تشارك باليوم الوطني ال90 بأعمال حرفية من موروث المملكة
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
شاركت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض " حرفة " في احتفالات اليوم الوطني ال 90 بإبراز الأعمال الحرفية التي تشتهر بها مناطق المملكة، والفلوكلور الشعبي الخاص بها .
وتنوعت المعروضات التي قدمت في واجهة الرياض بين العرضة النجدية والفنون الجنوبية والحجازية، وكذلك إبراز الصناعات اليدوية كالسدو وجمع الفل ورسم الحنة، بالإضافة إلى الكليجا والأكلات الشعبية.
وتسعى جمعية " حرفة " إلى الوعي بالموروث الثقافي للحرف من خلال التعريف بها ومشاركتها للمجتمع بمعلوماتها الإثرائية.
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23:22ت م
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