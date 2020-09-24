الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واستأهل فريق التعاون إلى دور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على الدحيل القطري بهدف دون رد، خلال مواجهتهم اليوم في الدوحة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .ورغم ظروف الفريق التعاوني في اللقاء والمتمثلة بإصابات أدت إلى تغييرات اضطرارية إلا أنه خرج من اللقاء بحسمه بطاقة التأهل للدور المقبل، والذي يلاقي فيه فريق النصر يوم الأحد القادم .وبهذا الفوز أصبح رصيد التعاون 9 نقاط بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة، في حين بقي الدحيل على رصيده السابق بـ 9 نقاط في المركز الثالث، وتصدر المجموعة فريق برسيوليس الإيراني بـ 10 نقاط، فيما حل أخيرًا فريق الشارقة الإماراتي بـ 7 نقاط.// انتهى //23:24ت م0218