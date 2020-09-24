تبوك 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً, ضمن برنامج "همة حتى القمة" محاضرة توعوية تحت عنوان "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين" وذلك عقب صلاة المغرب بجامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية وسط مدينة تبوك.وتأتي المحاضرة ضمن مشاركة الجمعية في تعزيز اللحمة الوطنية.// انتهى //23:25ت م0219