جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت أمانة محافظة جدة حضوراً كثيفاً لفعالياتها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 من مختلف شرائح المجتمع ، لليوم الثاني على التوالي ، حيث شهدت الواجهة البحرية مظاهر الاحتفال وتقديم العروض الفنية المختلفة إضافة لـ 113 موقعاً أشرفت الأمانة على تهيئتها للمشاركة في هذا اليوم الوطني الذي يحمل شعار "همة حتى القمة" .وتمكنت الأمانة من تركيب 1892 علماً وتزيين الطرق والميادين والمباني بالإضاءات واللون الأخضر ، تعبيراً عن مشاعر الحب والولاء للوطن ، كما فُعِّلت الشاشات واللوحات الإعلانية لعرض صور القيادة الرشيدة ، والعبارات الوطنية ، ونشر التهنئة بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي.واستضافت الأمانة عروض مهارات الفروسية ، ومسابقة عن بعد بعنوان "90" عاماً تتضمن المشاركة برسمة أو صورة عن الوطن وتستمر لمدة 30 يوماً ، كما نفذت الأمانة دورة تدريبية بعنوان "إدارة الحكومة في تطوير القطاع غير الربحي من عهد المؤسس إلى سلمان الحزم" .كما شملت فعاليات الأمانة دعم الفن التشكيلي ورواده ، من خلال احتضان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة معرضاً فنياً وورشة عمل الفنانين التشكيليين ، بجانب تنظيم فعالية رسومات جرافيتي للملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- في ممشى التحلية والرحاب وحديقة الإرادة .كما دشنت الأمانة في أحد المراكز التجارية لوحة جدارية بطول 90 متراً بالتعاون مع جمعية عيون جدة ، وأطلقت مبادرة فنية تحت شعار "رسم وطن" من إعداد وتصميم الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي ،التي تشمل الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة ، وميادين جدة الرئيسة تزامناً مع انطلاق احتفالات اليوم الوطني.// انتهى //23:58ت م0223