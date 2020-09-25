اديس ابابا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن اجمالي الإصابات المسجلة بالقارة الإفريقية بفيروس كورونا بلغت مليونا و429 ألفا و704،فيما بلغ اجمالي الوفيات 34839 حالة وفاة.وأضاف المركز في بيان له اليوم ان اغلب الاصابات سجلت بدولة جنوب إفريقيا، لافتا الى تعافي نحو مليونا و175 ألفا و855 مصابا بالفيروس ، منذ ظهوره في القارة الإفريقية خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //00:10ت م0226