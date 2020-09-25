القاهرة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.//انتهى//00:38ت م0227