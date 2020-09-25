أحد المسارحة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفلت محافظة أحد المسارحة الليلة الماضية باليوم الوطني التسعين للمملكة من خلال فعاليات متنوعة أعدتها بلدية المحافظة ، وسط التزام بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية.و تضمنت فعاليات الاحتفال استعراضاً لفريق السيارات المعدلة في شوارع المحافظة ، والطيران الشراعي ، وتوزيع الهدايا على المواطنين والمقيمين في الحدائق العامة والمرضى بالمستشفى العام ، فيما استعدت بلدية المسارحة لليوم الوطني من خلال تزيين المداخل والطرق والميادين والحدائق بعقود الزينة والأعلام وصور القيادة واللوحات وتزيين أعمدة الإنارة ، وتركيب الشاشات في الساحات والحدائق لنقل الفعاليات والعروض الفنية الوطنية.// انتهى //00:49ت م0229