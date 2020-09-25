تبوك 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك ممثلةً بلجنة المسؤولية الاجتماعية، اليوم محاضرة تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ماهر بن محمد الوابصي، وعدد من المهتمين والمهتمات في مجال التنمية الاجتماعية.وبدأت المحاضرة بعرض فيلم وثائقي عن اليوم الوطني الـ 90 للمملكة, بعد ذلك ألقت رئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك نسرين بصري كلمة أكدت خلالها حرص اللجنة على تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة العامة والخاصة وغير الربحية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل المسؤولية المجتمعية بنداً من أهم بنودها لنهضة المجتمع.بعد ذلك تناول أمين عام لجنة المسؤولية الاجتماعية الخليجية نصار بن محمد الوافي عدداً من المفاهيم والتعريفات عن المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أنها تعني الاستدامةفي مختلف الجهات والقطاعات في المجتمع.وأكد أهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الجميع، وتحقيق التكامل بين الأفراد، مما يسهم في نماء وازدهار وتقدم الوطن في ظل مانعيشه من أمن وأمان وطمأنينة واستقرار.// انتهى //01:10ت م0233