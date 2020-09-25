عام / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
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