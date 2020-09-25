القاهرة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 138 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 13 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها و 5835 حالة وفاة.وكشف عن خروج 801 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 92644 حالة حتى اليوم.// انتهى //02:07ت م0235