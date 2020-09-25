شقراء 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء اليوم، ندوة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 بعنوان " دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة ".وبدأت الجلسة الأولى للندوة بورقة عمل قدمها الدكتور حمود الدعجاني بعنوان " التأصيل الشرعي لقيم المواطنة والهوية الوطنية" تحدث فيها عن المواطنة الصالحة وتنمية قيم المواطنة من الناحية الشرعية، تلاها ورقة عمل للدكتور منيف الملافخ بعنوان" الدور الوطني للجامعات في إبراز المكانة التاريخية والعمق الاستراتيجي للمملكة " تحدث فيها عن دور الجامعات في إبراز الثقافة الوطنية بوصفها مراكز لعملية الانطلاق خارج المربع التعليمي.بعد ذلك تحدثت الدكتورة سارة الحارثي من خلال ورقتها " سبل تعزيز القيم الوطنية لدى الشخصية السعودية" عن تعزيز الشخصيه السعودية، حيث تطرقت إلى القيم التي يجب أن تكون في الشخصية الوطنية ومن أبرزها الإحساس بالمسؤولية الوطنية، و ترسخ حب الوطن.أما الدكتور طلال الشريف فقد تطرق في ورقته العلمية " الدور التربوي المناط بالجامعات في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء " إلى دور الجامعات في غرس قيم المواطنة، مشيراً إلى أن الجامعات منارات علمية ومؤسسات تربوية وهي المعني الأول بذلك لأنها تمثل فئة الشباب وهم الجيل الذي يعتمد عليه مستقبل المملكة العربية السعودية، كما تناول دور وحدة التوعية الفكرية والإعلام الجامعي في ذلك من خلال نشر الرسائل التثقيفية القصيرة وعقد الأنشطة العلمية والتحصين ضد التطرف والأفكار المنحرفة.واختتمت الندوة بمداخلات وأسئلة الجمهور الذين حضروا عن بعد.// انتهى //02:51ت م0236