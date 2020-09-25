نيويورك 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءه إلى وقف دعم الوقود الأحفوري، والاستثمار في الوظائف الخضراء، مشددا على أن جميع الحلول يجب أن تكون من خلال سياسات انتقالية عادلة، وتعاون وتضامن دوليين.وأشار غوتيريش خلال استضافته اليوم لفعالية عن المناخ على هامش مداولات الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه يجب التركيز على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 45 % إلى ما دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.// انتهى //03:09ت م0238