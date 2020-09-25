واشنطن 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن مساعدات بقيمة 152 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في دول منطقة الساحل ( النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي)، ومساعدات إنسانية بـ 108 ملايين دولار لجنوب السودان.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان صحفي، أن المساعدات المقدمة لمنطقة الساحل تشمل 67 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية وأكثر من 85 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأفاد أن المساعدات المقدمة لجنوب السودان تشمل 97 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية وأكثر من 11 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأكد بومبيو أن المساعدات الأمريكية ستوفر الحماية الضرورية وسبل العيش والمأوى والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدة الغذائية الطارئة، ومياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي وخدمات النظافة للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة الضعيفة.// انتهى //03:37ت م0239