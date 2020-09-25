عام / البرازيل تسجل 32817 إصابة جديدة بفيروس كورونا و831 وفاة
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
برازيليا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 32817 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 831 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 657702 إصابة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 139808 ، مشيرة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.
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