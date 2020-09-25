برازيليا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 32817 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 831 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 657702 إصابة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 139808 ​​​، مشيرة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.// انتهى //03:47ت م0240