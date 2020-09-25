اليوم الوطني / عدسة "واس" تشارك أهالي جدة أفراحهم في اليوم الوطني
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
عبر أهالي محافظة جدة عن مشاعر الفرح والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة ، وذلك بصور جمالية ومظاهر تثري الحب والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة .
وشاركت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" فرحة الأهالي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، عبر رصدها ارتياد كافة المواطنين ويشاركهم المقيمون مواقع الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها بمختلف أنحاء المحافظة .
// انتهى //
05:44ت م
0242