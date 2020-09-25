جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسعبر أهالي محافظة جدة عن مشاعر الفرح والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة ، وذلك بصور جمالية ومظاهر تثري الحب والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة .وشاركت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" فرحة الأهالي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، عبر رصدها ارتياد كافة المواطنين ويشاركهم المقيمون مواقع الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها بمختلف أنحاء المحافظة .// انتهى //05:44ت م0242