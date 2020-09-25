الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:حديث الملك.. خارطة طريق للسلامفيصل بن بندر: كلمة الملك سلمان تؤسس لوطن جديدفيصل بن مشعل: حب الوطن يترجمه الإخلاص في العمل والحب الحقيقي للمنجزاتالشورى يصوت على إلغاء الدفعة المقدمة قبل استلام القرض السكني المدعوم.. الثلاثاءالتشهير بالمتحرشين ورسم تقديم منتجات التبغ وتعديل نظام التقاعد.. على طاولة الشورىالمملكة في المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحـات بيئـة الأعمـالالإصابات أقل من 500 حالة.. والصحة تحذر من التراخيالمملكة تحذر العالم: خطر «صافر» وشيك500 متطوع يشاركون في فعالية «يالله نزرع»لبنان يهدر «الفرصة الفرنسية».. ويقف على الهاويةالأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: «حل الدولتين» أساس السلاماتفاق فتح وحماس على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهركنتاكي: إصابة شرطيين خلال احتجاجات ضد العنصريةرئيس وزراء التشيك يطالب بإعادة المهاجرينسيناتور أميركي: العقوبات على إيران باتت ضرورةصندوق النقد الدولي يقر برامج الإصلاحات السودانية// يتبع //06:01ت م0003