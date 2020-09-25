عام / الصحف السعودية
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
حديث الملك.. خارطة طريق للسلام
فيصل بن بندر: كلمة الملك سلمان تؤسس لوطن جديد
فيصل بن مشعل: حب الوطن يترجمه الإخلاص في العمل والحب الحقيقي للمنجزات
الشورى يصوت على إلغاء الدفعة المقدمة قبل استلام القرض السكني المدعوم.. الثلاثاء
التشهير بالمتحرشين ورسم تقديم منتجات التبغ وتعديل نظام التقاعد.. على طاولة الشورى
المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحـات بيئـة الأعمـال
الإصابات أقل من 500 حالة.. والصحة تحذر من التراخي
المملكة تحذر العالم: خطر «صافر» وشيك
500 متطوع يشاركون في فعالية «يالله نزرع»
لبنان يهدر «الفرصة الفرنسية».. ويقف على الهاوية
الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: «حل الدولتين» أساس السلام
اتفاق فتح وحماس على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر
كنتاكي: إصابة شرطيين خلال احتجاجات ضد العنصرية
رئيس وزراء التشيك يطالب بإعادة المهاجرين
سيناتور أميركي: العقوبات على إيران باتت ضرورة
صندوق النقد الدولي يقر برامج الإصلاحات السودانية
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