وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أصداء واسعة ) : بقدر مسؤوليات الدول المؤثرة والمنظمات الأممية يكون دورها وجهودها الواجبة تجاه القضايا والملفات الكبرى وما تمثله من تحديات للسلم والاستقرار إقليمياً ودولياً، وما أخطر التحديات الراهنة التي يواجهها العالم وأبرزها ، تداعيات جائحة كورونا صحياً واقتصادياً، والسلوك الإيراني المارق المهدد لاستقرار وسلامة هذه المنطقة الاستراتيجية والسلم العالمي ، بدعمه للإرهاب والفوضى ومخادعات برنامجه النووي للاتفاق القائم سعياً لامتلاك أسلحة دمار شامل ، وفي ظل ملفات وقضايا بهذا الحجم من التحديات تتباين خارطة التأثير والقدرة على بلورة مواقف قوية وصريحة، وحث المجتمع الدولي على تفعيل دوره المناط به تجاهها.وواصلت : من هنا تتواصل الأصداء الواسعة للخطاب الوثيقة في الأمم المتحدة الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيده ، حفظه الله، حرص المملكة على الاستمرار في حشد الجهد الدولي لتجاوز آثار الجائحة ، ومصارحة العالم بأهم القضايا والمهددات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها وطرق معالجتها ومجابهتها ، حيث اكتسبت مواقف المملكة ومبادراتها أهمية بالغة ، بوصفها رئيسا لمجموعة العشرين، والقائد الفعلي والحقيقي للعالمين العربي والإسلامي، فضلًا عن محورية دورها المسؤول في مجابهة قضايا المنطقة ومحاربة الإرهاب والتطرف ومعالجة التحديات العالمية المتعلقة باستقرار الاقتصاد وأسواق الطاقة.// يتبع //06:01ت م0005