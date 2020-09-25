وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التهديدات الخطيرة لسلوك إيران ) : التهديدات الإيرانية للأمنين الإقليمي والدولي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة أكثر من أي وقت مضى، فما يقوم به نظام طهران من إرهاب متشعب عبر أذرعه في لبنان واليمن ودول عربية تتمركز فيها هذه الميليشيات التي تجد منه الدعم والتسليح في سبيل القيام بمزيد من الـتجاوزات والخروقات وارتكاب الجرائم الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة تحقيقا لأهداف أجنداته الخبيثة.واسترسلت : فحين نمعن فيما قالـه المندوب الـدائم للمملكة العربية السعودية لـدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلـمي، حين حذر مجلس الأمن الـدولـي، من أن «بقعة نفطية» شوهدت على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من الناقلة المتهالكة (صافر) المتوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات، وما أوضحه في رسالـة إلـى مجلس الأمن الدولي أمس، أن خبراء لاحظوا أن أنبوبا متصلا بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر، مشيرا إلـى أن الناقلة «صافر» وصلـت إلـى حالـة حرجة، وأن الـوضع يشكل تهديدا خطيرا لكل الـدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والمملكة، وتأكيد السفير المعلمي، أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يترك دون معالجته.وأوضحت : فهذه المعطيات تصور أمامنا أحد أطر تلك التهديدات الـنابعة من سلـوك جماعة الحوثيين إحدى الأذرع الإرهابية التابعة لإيران والتي لم تقتصر جرائمها على إلحاق الضرر وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، بل هاهي وعن طريق ممارساتها مع ناقلـة صافر تصنع تهديدا واسع الأفق والذي كما حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن «صافر» يمكن أن تسرب ما يصل إلى 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة «إكسون فالديز» عام 1989 .// انتهى //06:01ت م0007