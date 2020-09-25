سيئول 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 95 إصابة محلية بين الحالات الجديدة، مضيفة أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 23 ألفا و455 إصابة.كما سجلت البلاد حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 395 شخصا.// انتهى //06:05ت م0008