طوكيو 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر131 نقطة أو ما يعادل 57ر0% ليصل إلى 41ر23219 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 03ر8 نقطة، أو49ر0% ، ليصل إلى 47ر1634 نقطة.// انتهى //07:09ت م0009