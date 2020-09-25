اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
طوكيو 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر131 نقطة أو ما يعادل 57ر0% ليصل إلى 41ر23219 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 03ر8 نقطة، أو49ر0% ، ليصل إلى 47ر1634 نقطة.
// انتهى //
07:09ت م
0009