طرابلس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج حرص حكومة الوفاق على الخيار السلمي القائم على الحوار البناء كخيار وحيد لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، لافتًا النظر إلى تعاطي حكومته إيجابيًا مع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتقديمها كل التسهيلات بالخصوص، مشددا على التزام الحكومة بدعم حقوق المواطنين في التعبير السلمي، وأنها لن تسمح بأي محاولة لقمعهم بالقوة.وأشارت لتصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح إلى أن لقائه مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي، وتوحيد مؤسسات ليبيا، معتبرًا أنه وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية، مضيفا أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، ورأى أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية.وتناولت الأوضاع المعيشية المتردية في العديد من المدن مع استمرار تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في العاصمة والعديد من المدن لمدة تتراوح 24 ساعة وفى مناطق أخرى لمدة تراوحت 5 أيام وأخرى 7 أيام مما تسبب في خسائر طائلة لدى المواطنين والشركات وأدى إلى انقطاع المياه ، مشيرة إلى تظاهر المواطنين الغاضبين في العديد من المدن دون أي تحرك من الحكومة.ونوهت إلى تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مشددًا على ضرورة أن تكون مسارات الحوار متكاملة وليست متعارضة، وأن تؤدي لحالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.وتطرقت إلى كشف عضو المجلس الرئاسي محمد عماري عن توقف المحادثات بين تركيا وروسيا حول ليبيا، بسبب رفض الروس الخروج من ليبيا، مبينا أن تعامل روسيا مع الملف الليبي مبنى على تشخيص خاطئ.وعرجت صحف ليبيا على لقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند، وتم خلاله بحث المخاوف الأمنية الإقليمية بما في ذلك الصراعالمستمر في ليبيا والأوضاع في مالي، مفيدا أن الجزائر شريكة ملتزمة في مكافحة الإرهاب، وتقوم بدور مركزي في أمن شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.// انتهى //07:34ت م0010