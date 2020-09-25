عام / الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
بكين 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة الـ8 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85322، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 دون تغيير.
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