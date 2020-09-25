بكين 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة الـ8 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85322، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 دون تغيير.// انتهى //07:41ت م0011