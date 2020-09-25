عام / الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد

الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
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بكين 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة الـ8 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85322، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 دون تغيير.
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