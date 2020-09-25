برلين 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالا.وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.// انتهى //07:42ت م0012