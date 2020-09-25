جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسشهدت محافظة القنفذة وضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التسعين إطلاق مبادرة "ازرعها"، تحت شعار "همة حتى القمة" بهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة .واشتملت الفعاليات التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ، توزيع عدد كبير من الشتلات الزراعية ، وتحفيز المجتمع تجاه التشجير وما يحصده من فوائد تجاه البيئة ، والتوعية بالمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية تحقيقاً لجودة الحياة ورفاهية المجتمع .يذكر أن مبادرة "ازرعها" تأتي في إطار أنشطة وبرامج الوزارة للتنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر, وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .// انتهى //07:45ت م0013