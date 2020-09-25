اليوم الوطني / محافظة القنفذة تنشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة مع اليوم الوطني
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
شهدت محافظة القنفذة وضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التسعين إطلاق مبادرة "ازرعها"، تحت شعار "همة حتى القمة" بهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة .
واشتملت الفعاليات التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ، توزيع عدد كبير من الشتلات الزراعية ، وتحفيز المجتمع تجاه التشجير وما يحصده من فوائد تجاه البيئة ، والتوعية بالمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية تحقيقاً لجودة الحياة ورفاهية المجتمع .
يذكر أن مبادرة "ازرعها" تأتي في إطار أنشطة وبرامج الوزارة للتنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر, وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
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