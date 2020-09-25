بيروت 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج المشاورات والاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب مع الفرقاء المعنيين لبلورة صيغة حل بشأن تشكيلة حكومية تحظى بقبول جميع الأطراف.وتطرقت إلى تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن بلاده لا تريد أن تكون ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بحصر السلاح بيد الدولة.وأشارت صحف الجمعة إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف بمحيط مدينة رأس العين السورية.ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أمس في العاصمة الأردنية عمان ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار في ليبيا.ونقلت عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تأكيده أمس أن تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول إلى قرار نهائي، موضحًا أن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار.وأوردت صحف بيروت فرض الولايات المتحدة أمس عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.// انتهى //10:30ت م0016