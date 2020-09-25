الخليل 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيًا، وفتشت عددًا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة شيوخ العروب شمال الخليل، واعتقلت محمد كمال اعويضات بعد تفتيش منزله.وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //10:36ت م0017