رام الله 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات و713 إصابة جديدة بالفيروس و920 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفض القيادة الفلسطينية لجميع محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة، وأن على إسرائيل احترام كل الاتفاقيات الموقعة.وأولت اهتمامًا بمطالبة البرلمان البريطاني حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا رفضه لسياسة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.وأوردت صحف رام الله إعلان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل 254 حالة وفاة، و6110 إصابة ، و2052 حالة تعافي في صفوف الجالية الفلسطينية، منذ انتشار فيروس كورونا في دول العالم.ونشرت تصريح وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي التي قال فيها، "يجب على المجتمع الدولي أن يفي بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني".وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو المجتمع الدولي للأخذ بعين الاعتبار والالتزام بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية ببيروت عام 2002، وإجراء مفاوضات سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مبنية على أساس حل الدولتين// انتهى //11:04ت م0018