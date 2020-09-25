الخرطوم 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريح وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أن بلاده قامت بجهود جبارة لتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان، من خلال الإصلاح القانوني والعدلي، وإلغاء بعض المواد التي كانت تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، مع إطلاق الحريات العامة وكفالة الحريات الدينية وغيرها من الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية.وعرجت على استعداد سلطة الطيران المدني السودانية لاستقبال الرحلات من كل دول العالم بعد تخفيف الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا.وركزت صحف الخرطوم على تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج حرص حكومة الوفاق على الخيار السلمي القائم على الحوار البناء كخيار وحيد لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.وأخبرت عن توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مرسومًا يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.ونشرت صحف الجمعة إعلان مسؤولين أمس، أن قوات الأمن الأفغانية قتلت 65 عنصراً من حركة طالبان خلال معركة عنيفة في شرق أفغانستان، فيما يتواصل القتال بين الطرفين.وسلطت الضوء على إطاحة قوات الجيش الجزائري بمحافظة مستغانم أمس، بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وأوقفت 29 شخصًا.وأولت صحف السودان اهتمامًا بدعوة الاتحاد الأوروبي أعضاءه، أمس، إلى تشديد القيود فورًا عند اكتشاف بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك غداة إعلان تدابير جديدة في فرنسا أثارت احتجاجات في منطقة مرسيليا.// انتهى //11:22ت م0020