الطائف 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسرصدت الفرق الرقابية بأمانة الطائف تجاوزات مختلفة للعديد من المحال التجارية، ومنها: عدم وجود رخصة بلدية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة الرخصة البلدية للنشاط على أرض الواقع.كما رصدت الفرق مخالفات تتعلق بالنظافة والصحة العامة، وتخزين المواد، ورصد مواد منتهية الصلاحية، ومواد مجهولة المصدر.وأنذرت بلدية شمال الطائف الفرعية خلال برنامج الجولات الرقابية المكثفة أكثر من 80 مرفقاً تجاريا مخالفاً أثناء الوقوف عليها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لمخالفاتها اللوائح والأنظمة والاشتراطات البلدية.وكانت الفرق الرقابية قد وضعت خطة لمتابعة جميع الأنشطة التجارية، شملت محال بيع المواد الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، ومحال الحلاقة الرجالية، ومغاسل الملابس، والمخابز، والمقاصف، والورش الفنية وورش الحدادة والورش الصناعية، وغيرها من الأنشطة التي تستوجب وجود رخصة بلدية وتطبيق اشتراطات نظامية.وأوضحت أمانة الطائف أن الجهود الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية تهدف لضبط الملاحظات وتصحيحها ورفع كفاءة الخِدْمات المقدمة بالأنشطة التجارية، وتستمر الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية من خلال (11 بلدية فرعية ومكتب للخِدْمات البلدية) والبلدية النسائية لضمان سلامة وجودة المعروضات بالمنشآت التجارية للأنشطة المختلفة.// انتهى //11:59ت م0023