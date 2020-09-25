نجران 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات ثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.//انتهى//12:07ت م0030