بيروت 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق مدن وقرى لبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل عشرة خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والشوف في جبل لبنان، مشيرًا إلى أنه يتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //12:50ت م0033