تونس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأبرزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد أمام مجلس الأمن الدولي أمس، والتي جدد خلالها دعم بلاده الثابت لمنظّمة الأمم المتحدة ومساندتها لمُبادراته البنّاءة لمزيد تفعيل عمل المنظّمة وحشد الجهود الدوليّة بهدف مساعدة الدول والشعوب على مجابهة جائحة كورونا وتطويق تأثيراتها والحدّ منها.وواصلت مواكبتها لتطورات الوضع الوبائي في تونس في ضوء تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و6 وَفَيَات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 13305 حالة منذ بداية تفشي الفيروس و180 وفاة.وكتبت عن التحولات التي شهدتها ليبيا خلال هذه الفترة والتي وصفتها بالإيجابية وتدفع نحو الحل السياسي وذلك منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تمكن الفرقاء من توقيع تفاهمات أفضت إلى إرجاع النفط وصولًا إلى توافق حول تشكيل حكومة جديدة من المنتظر الإعلان عنها بعد مؤتمر جنيف المقرر في 15 أكتوبر المقبل.وتناقلت إعلان شركة"نوفافاكس"الأمريكية أنها بدأت في بريطانيا المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد لكورونا ليصبح بذلك اللقاح التجريبي رقم 11 في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية، مشيرة في السياق إلى أن 10 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عامًا سيشاركون في هذه التجارِب.وتطرقت صحف تونس إلى التحذيرات التي أطلقها الخبير الاقتصادي ستيفن روتش، بشأن انهيار الدولار، والتي أكد خلالها أن العام القادم سيكون قاسيًا على الدولار، وبأن الدولار سينهار ويوجود بيانات تدل على ذلك.// انتهى //13:03ت م0035