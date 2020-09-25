أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد أمسية بعنوان " السلم المجتمعي.. ثقافة التطبيق وفنون الممارسة " عبر الاتصال المرئي.وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن احتفاء ثقافة وفنون أبها باليوم الوطني التسعين، حيث سيتحدث المشاركون حول دور السلم المجتمعي في تعزيز التلاحم الوطني الممتد منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - مشيرا الى أن الأمسية ستنقل عبر منصة زووم عند التاسعة مساء، داعياً الجميع للحضور و الاستمتاع بالأمسية.// انتهى //13:27ت م0037