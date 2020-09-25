أبو ظبي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتين اثنتين.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89,540 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 409 وَفَيَات، مشيرةً إلى تسجيل 882 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 78,819 حالة .// انتهى //13:55ت م0041