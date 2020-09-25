أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأطلقت جامعة بيشة مبادرة لإعفاء عدد من طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 1442هـ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90.وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي إلى أن المبادرة تشمل الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز،و ذوي شهداء الواجب، وذوي مصابي الواجب، والحاصلين على براءات اختراع، وتخفيض الرسوم لمستفيدي الضمان الاجتماعي. مشيرًا إلى أن المبادرة تضمنت أيضًا ترشيح مجموعة من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في برنامج إدارة المرافق الصحية لدرجة الماجستير ممن تنطبق عليهم معايير القبول.وأكد الدكتور صفحي أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الجميع، وتقديراً للتضحيات التي قدمها أبطال الوطن من أجل رفعة وتقدم هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله، كما أنها تهدف إلى دعم وتشجيع المسيرة التعليمية لطلاب وطالبات هذه الفئات، وكذلك التضامن مع الجهود الوطنية لدعم العاملين في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، مبينًا أن المبادرة تشمل برامج الدراسات العليا البالغ عددها (22) برنامجًا بنظامي الانتظام والمقررات في كليات: الآداب والأعمال والهندسة والحاسبات والتربية، والدبلوم العالي في إدارة الأعمال.// انتهى //14:11ت م0042