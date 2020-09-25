سياسي / سمو وزير الخارجية يبحث هاتفيًا العلاقات الثنائية مع وزير خارجية لاتفيا
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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14:16ت م
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