عام / تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الصربية
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
موسكو 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
تحطمت طائرة من طراز "ميغ- 21" تابعة للقوات الجوية الصربية اليوم غرب صربيا.
وأفادت وزارة الدفاع الصربية، في بيان أنه أثناء قيام الطائرة بمهام رسمية في الساعة 9.00 (10.00 بتوقيت موسكو) تحطمت طائرة "ميغ- 21" تابعة للجيش الصربي بالقرب من قرية براسينا بالقرب من بلدة مالي-زفورنيك".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة لقي مصرعه في الحادثة.
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14:19ت م
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