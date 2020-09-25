جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعد غدٍ الأحد فعاليات ملتقى الإرشاد السياحي الأول تحت عنوان "الإرشاد السياحي .. إثراء معرفي" وذلك عن بعد من خلال برنامج زوم بمشارك نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين بالجامعة .وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور محمد بن صالح الغامدي أن تنظيم هذا الملتقى في نسخته الأولى يأتي في ظل ما دأبت عليه الكلية من الاهتمام بالملتقيات التي يتم خلالها مزج الخبرات والاستفادة من النتائج التي تثري الحقل البحثي ومنها الإرشاد السياحي وإثراءه معرفياً .وأضاف أن الملتقى يجسد التعاون ، وتحقيق الفائدة ذات الانعكاسات على الجانب الاجتماعي والسياحي والثقافي وغيره ، مشيراً إلى تقديم حصيلة من المحاضرات خلال فعاليات الملتقى حول الأصالة والتراث ، والعمارة الإسلامية ، والإرشاد والتسويق السياحي .//انتهى//16:01ت م0052