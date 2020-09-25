‎الباحة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد بلغ 59463 ألف مستفيد, حيث جرى رصد أكثر من 14169 ألف واجب إلكتروني, بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى انشاؤها 3366 جلسة, كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 52620, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 11630:18:27 ساعة.وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 393 بلاغاً.وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة لمدة 7 أسابيع، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.// انتهى //16:02ت م0053