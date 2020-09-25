مكة المكرمة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسعقد المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام أمس اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس سليمان بن عوّاض الزايدي وحضور أعضاء المجلس بالمسجد الحرام وذلك عن بعد .واستعرض المجلس الآلية المقترحة والمتدرجة لأداء العمرة مع انحسار وباء كورونا وذلك بضوابط احترازية يلتزم بها الرّواد والمنظمون عند إعادة فتح المسجد الحرام للمصلين والمعتمرين.وأوصى المجلس بتوظيف الأرقام والإحصائيات لإبراز جهود الدولة في رعاية الحرمين الشريفين مشيدا بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النّبوي و التطور الملحوظ على الإدارة والتنظيم والعناية بقاصدي الحرمين الشّريفين، والارتقاء بالخدمات بصورة متتابعة حازت على رضا الجميع .واطلع أعضاء المجلس على التنظيمات التي أعدتها الرئاسة للعودة بعد جائحة كورونا، مشيدين بتلك الخطط التي أُعدت لتنفيذ توجيهات القيادة لتحقيق رسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل بما يحقق تطلعات المسلمين في أداء عباداتهم في أمن وأمان واطمئنان .// انتهى //16:04ت م0055