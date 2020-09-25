مكة المكرمة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرة إنجاز الوطن في يوم الوطن التي تبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين من عهد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي أن المبادرة تهدف إلى تسخير طاقات ومواهب المتطوعين والمتطوعات في إخراج منتجات متنوعة تبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين من خلال إصدار مجلة "مكي" الذي أصدره المشروع بمناسبة اليوم الوطني والذي يحكي "جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين "، مضيفًا أن المبادرة تعزز روح الانتماء للوطن لدى المتطوعين وتنمية الحس الوطني والاجتماعي لديهم.وشملت المنتجات مسردًا تاريخيًا لمكة في العهد السعودي وترجمة جهود المملكة في خدمة الحرمين" بلغة الإشارة، وتصميم ألعاب إلكترونية هادفة وإنتاج بودكاست صوتي وإخراج أفلام تعريفية ووثائقية لإبراز إنجازات الوطن في خدمة الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة بلغ 90 متطوعًا قدموا 57 منتجًا، وأن المبادرة تم تسجيلها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفق المعيار الوطني " إدامة ".// انتهى //16:06ت م0056