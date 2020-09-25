مكة المكرمة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسكثف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الدوريات الميدانية ضمن خطته الميدانية والتوعوية خلال إجازة اليوم الوطني(90) بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة مكة المكرمة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الفرع كثف حضوره الميداني خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية.وبين الشيخ العمري ان الخطة تضمنت تكثيف الجانب التوعوي بنشر الوسائل التوعوية والمقاطع التوجيهية التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء والفخر بهذا الوطن المبارك وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن مع توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.// انتهى //16:14ت م0062