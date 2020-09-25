عام / إجراء 833 قسطرة قلبية و 29 عملية جراحية للقلب في مركز القلب في أبها
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها 833 قسطرة قلبية و 29 عملية جراحية للقلب وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز وحتى الآن .
وأوضحت الصحة أن عدد الحالات التي تم تنويمها في المركز بلغ 1003 حالات ، فيما بلغ عدد الإحالات الطارئة 3088 حالة حيث تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية المختصة في المركز . كما أجرى الفريق الطبي في المركز 2816 تصويراً طبياً ، فيما تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مخبري ،وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم التعامل معها أكثر من 26 ألف وصفة طبية .
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17:35ت م
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