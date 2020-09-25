الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها 833 قسطرة قلبية و 29 عملية جراحية للقلب وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز وحتى الآن .وأوضحت الصحة أن عدد الحالات التي تم تنويمها في المركز بلغ 1003 حالات ، فيما بلغ عدد الإحالات الطارئة 3088 حالة حيث تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية المختصة في المركز . كما أجرى الفريق الطبي في المركز 2816 تصويراً طبياً ، فيما تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مخبري ،وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم التعامل معها أكثر من 26 ألف وصفة طبية .// انتهى //17:35ت م0085