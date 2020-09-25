أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأكدت صحة عسير أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في مدينة أبها أكثر من 210 الآف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" .وتتواجد مراكز " تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //17:36ت م0086