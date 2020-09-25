اجتماعي / جمعية " لمسة إدراك" للوقاية الصحية بجازان تقيم ركناً توعوياً في المضايا
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
أحد المسارحة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أقامت جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بجازان ، ركناً توعوياً بالمضايا ، على هامش احتفالات مركز احتفالات مركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة بمناسبه اليوم الوطني.
وقدم متطوعو الجمعية، الهدايا والمنشورات التوعوية والشروحات والإرشادات والتثقيف الصحي للأهالي ، بالإضافة إلى ركن لرسومات الأطفال.
يذكر أن جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية التي تأسست بجازان في الربع الأخير من العام 2019م ، تقدم خدماتها الصحية الوقائية المبتكرة من خلال نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والعمل على التحول من علاج الأمراض المزمنة إلى الوقاية منها ، علاوة على البرامج والدورات والحملات التوعوية.
// انتهى //
18:19ت م
0090