أحد المسارحة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأقامت جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بجازان ، ركناً توعوياً بالمضايا ، على هامش احتفالات مركز احتفالات مركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة بمناسبه اليوم الوطني.وقدم متطوعو الجمعية، الهدايا والمنشورات التوعوية والشروحات والإرشادات والتثقيف الصحي للأهالي ، بالإضافة إلى ركن لرسومات الأطفال.يذكر أن جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية التي تأسست بجازان في الربع الأخير من العام 2019م ، تقدم خدماتها الصحية الوقائية المبتكرة من خلال نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والعمل على التحول من علاج الأمراض المزمنة إلى الوقاية منها ، علاوة على البرامج والدورات والحملات التوعوية.// انتهى //18:19ت م0090