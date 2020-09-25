الرباط 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأتاحت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- لزوارها ضمن بيتها الرقمي، "متحف مصر الافتراضي"، الذي يتضمن تصويرا ثلاثي الأبعاد، لأهم المتاحف والمواقع التراثية المصرية من مختلف الحقب التاريخية، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث في العالم الإسلامي.ومن بين المواقع التي يمكن لزوار بيت الإيسيسكو الرقمي التجول فيها افتراضيا، المتحف المصري، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف جاير أندرسون بالقاهرة التاريخية، وموقع الدير الأحمر بسوهاج، وهرم زوسر بسقارة أقدم مبنى حجري في التاريخ، ومجموعة الملك زوسر، ومقبرة رمسيس السادس بوادي الملوك في الأقصر، ومسجد محمد علي، ومعبد بن عزرا بالقاهرة.ويضم بيت الايسيسكو الرقمي، عددا من المعارض الفنية الدولية وملايين الكتب والمصادر المعرفية من مكتبات من ضمنها مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبتي الإسكندرية والشارقة.// انتهى //18:20ت م0091