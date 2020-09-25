عام / إصابة سبعة فلسطينيين بينهم صحفي بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
قلقيلية 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية .
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص "المطاطي" بينهم صحفي والعشرات بحالات اختناق، مشيرا إلى أنه جرى نقل إصابتين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، بينما عولج البقية ميدانيا.
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18:29ت م
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