قلقيلية 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية .وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص "المطاطي" بينهم صحفي والعشرات بحالات اختناق، مشيرا إلى أنه جرى نقل إصابتين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، بينما عولج البقية ميدانيا.// انتهى //18:29ت م0096