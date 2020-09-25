أبوظبي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم خلال اتصال هاتفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص.وتناول الجانبان خلال الإتصال الأوضاع السياسية والإقتصادية وجهود الأمم المتحدة في متابعة التداعيات على الساحة اللبنانية.كما تطرقا إلى متطلبات الاستقرار في لبنان من أجل إنجاح الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.// انتهى //18:32ت م0098