الطائف 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية في الطائف عصر اليوم ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي 1442 / 2020 م:وجاءت أشواط السباق السبعة وفقا لما يليالشوط الأول إنتاج السعودية للافراس المبتدئة لم تربح إنتاج سنتين ومسافتة 1200 متر على جزئين الشوط الأول "الجزء الأول " توعد لغربي بن فالح الشمري ، والثاني مصداقه لاسطبل ملاذ ، ونال المركز الثالث لذاعة لفالح السبيعي ، فيما نال المركز الرابع عابرتهم لفيصل الحربي عذوق الجزيرة لاسطبل الميمانيةوجاءت نتائج الجزء الثاني كما يلي : المركز الأول منة الكريم لفيصل مطلق بن مشرف ، وثانيا غلا سحاب لسعد علي القجطاني ، وحل في المركز الثالث ماتهابهم ، وحقق المركز الرابع ضوابط لاسطبل المهند ، وحاز المركز الخامس تصابيح لابناء محمد بن عايش الطيار .والشوط الثاني للخيل المبتدئة ومسافته 1650 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ،الشوط الثالث للخيالة المتمرنين ومسافته 1650 مترا من 1 ـــ 2 فوز إنتاج ثلاث سنوات , والشوط الرابع انتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1650 مترا إنتاج أربع سنوات فأكثر , والشوط الخامس للخيل المستورد مفتوح هانديكاب صفرـــ 80 ومسافته 1200 متر جميع الدرجات مستورد ثلاث سنوات فاكثر والشوط السادس انتاج السعودية وربحت 1 ـــ 2 فوز ومسافته 2000 متر من 1 ـــ 2 فوز إنتاج أربع سنوات فأكثروقد اتخذت إدارة المادي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.ومن المقر أن تختتم سباقات النادي للموسم الصيفي يوم غد بكاس النادي وجائزته التقديرية .// انتهى //19:06ت م0107